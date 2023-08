Chi ha tradito per primo? “Ilary chiede l’addebito e Totti presenta la lista dei flirt dell’ex moglie”

(Di giovedì 3 agosto 2023) E’ guerra aperta tra FrancescoBlasi in tribunale. Lo scontro già accesissimo è destinato ad inasprirsi dopo l’ultima mossa della conduttrice Mediaset che, stando a quanto riporta il “Corriere della Sera”, avrebbeto attraverso i suoi legali una richiesta con addebito. In pratica, latrice – che in questi giorni è in vacanza in Sardegna – sostiene che il suo matrimonio con il Pupone sia naufragato per colpa di Noemi Bocchi che ha preso il suo posto nel cuore e nella vitacapitano giallorosso. Francesconon rimarrà a guardare. I suoi avvocati starebbero predisponendo una contro-richiesta che, stando al “Corsera”, conterrà “unadei (presunti)di. Con nomi e ...

Va avanti la soap opera riguardo il processo che dichiarerà il divorzio della coppia Totti-Blasi. Ora gli inquirenti vogliono capire chi, tra i due ex sposini, abbia tradito per primo.