(Di giovedì 3 agosto 2023) Anche se siamo solamente all’alba del mese di agosto, per cui i massimi campionati a livello continentale e le Coppe europee sono ancora abbastanza lontane all’orizzonte, è bene sapere che già molto a livello calcistico sta avvenendo in queste settimane. Certo, non si stanno scrivendo pagine epiche e immortali dell’epopea del football, ma qualcosa di altrettanto interessante e storico sì. Senza andare a scomodare le leggende del pallone, proviamo a conoscere più nel dettaglio la favola del Kl. Unafondata nel 1904 che arrivaFær Øer, luogo incantano e davvero “da favola” per altri aspetti, e che sta andando a stupire il calcio internazionale. Ebbene sì, lache gioca nel Djúpumýra Stadium (un impianto “multi-uso” con una capienza di 2.500 spettatori, dei quali 524 a ...

Ma il punto non è tanto la sconfitta, piuttosto come e controè arrivata questa eliminazione estiva: si tratta del KI, squadra delle Isole Faroe. Basterebbe questo, ma c'è anche altro.Tbilisi (Geo) - FC Astana (Kaz) 18:00 Ferencvaros (Hun) -(Fai) 18:00 Qarabag (Aze) - ... - Ameliano 22:00 SUD AMERICA COPA SUDAMERICANA - PLAY OFF America MG (Bra) - Colo Colo () 5 - 1 (...... e la trasferta del nobile Ferencvaros in casa del Kialle Isole Far Oer, dove i padroni di casa hanno strappato un insperato 0 - 0. Essere "forzati" delle coppe ha il suo peso ma, per ...

Chi è il KI Klaksvik, la squadra rivelazione della Champions League. La magia dalle Isole Far Oer OA Sport

Il paesaggio delle Isole Faroe è suggestivo come la possibilità di vedere il Klaksvik arrivare a giocarsi una coppa europea ...L'ultima vittoria dello Shamrock Rovers risale al lontano 26 giugno scorso (1-0 in casa contro il Derry City) mentre nelle successive 5 gare ufficiali ha fatto registrare un solo pareggio e ben 4 ...