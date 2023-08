Che Tempo Che Fa social attivi ma Fazio ha perso followers e contenuti VIDEO

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 3 agosto 2023) I profilidi CheChe Fa sono tornati, ma gli oltre 4 milioni disono spariti così come tutti i. Fabioe la sua squadra dovranno ripartire da zero. Su tale vicenda, nei giorni scorsi, ci si è interrogati dopo la chiusura deidi CTCF da parte della Rai. Sia il padrone di casa che Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback avevano mostrato dissenso e perplessità per il dispettuccio fatto dal servizio pubblico radiotelevisivo. Poche ore dopo, la Rai aveva diffuso un comunicato precisando di voler chiudere idella tramissione, fino alla stagione tv 2022-23 legata a Viale Mazzini, «in quanto di sua proprietà». A niente è servita la trattativa-Rai per il passaggio delle pagine ...