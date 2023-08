ChatGPT | per aggirare le difese basta una stringa di testo

: alleato o nemico in ambito ...Paura condivisa da Sam Altman, numero uno di OpenAi, la società che ha creato, che lo scorso mese ha fatto il giro del mondostringere le mani ai capi di stato e illustrare sia i rischi ...Molte delle app rimosse sembrano in effetti basate sudi OpenAI , che secondo Apple non ha una licenza o un permesso adeguatioperare nel paese stando alle nuove linee guida. A quanto ...

ChatGPT per Android disponibile in Italia HDblog

Un gruppo di ricercatori ha scoperto che con una semplice modifica dei prompt è possibile indurre i chatbot AI a produrre risposte potenzialmente pericolose ...Il progetto di Sam Altman, fondatore di OpenAI, mira a distribuire una moneta digitale mondiale tramite la scansione delle iridi. Ma c’era proprio bisogno di farlo con un dispositivo che sembra uscito ...