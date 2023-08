Champions League 2023-2024 | ultimo turno preliminare e playoff | come funzionano | le squadre in gioco e le fasce per il sorteggio

(Di giovedì 3 agosto 2023) Si è definito il quadro del terzodi qualificazione, il penpassaggio nella corsa agli ultimi posti per la prossima. Tra martedì 1 e mercoledì 2 agosto si è infatti consumato il ritorno del secondoche ha visto accedere alla fase successiva 12 formazioni cui si aggiungono 8qualificate di diritto e che entrano in tabellone in questa fase. In due casi sono stati necessari i calci di rigore (successi Klasvik sull’Häcken e del Servette sul Genk), mentre sono serviti i supplementari al Maccabi Haifa per eleinimare lo Sceriffo Tiraspol. Nelle altre partite, l’Olimpia Lubiana ha eliminato un po’ a sorpresa il Ludogorets e il Rakow ha battuto il Qarabag, mentre Galatasaray e Dinamo Zagabria hanno rispettato i pronostici ...

Commenta per primo La stagione 2023/2024 è già iniziata con le amichevoli pre - campionato e i turni di qualificazione in, Europa e Conferenceoltre ai Mondiali femminili (ieri c'è stata l'eliminazione dell'Italia ). Intanto impazza il calciomercato. Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola ...MAI DIRE SCUDETTO - 'Abbiamo iniziato un percorso, senza coppe europee dobbiamo concentrarci sul campionato per tornare innella stagione 2024/2025'.Rimani aggiornato con le news da tutto il mondo, anche in tempo reale; Abbonati e ricevi il Monopattino Acer in OMAGGIO segui Formula 1 , MotoGP, UEFA, UEFA Europa Conference, ...

I pronostici di mercoledì 2 agosto: Champions League e amichevoli Il Veggente

Manca sempre meno all’inizio della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/2024. La massima competizione europea per club, nelle ultime settimane, ha ripreso la propria corsa con le primissime ...Esclusiva Calcio Style - Antonello Gioia, giornalista e redattore da Milan News e da TMW ha parlato ai nostri microfoni: tanti i temi affrontati.