Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti | ecco quando e come sarebbe sbocciato l’amore tra il cantante e la giornalista

(Di giovedì 3 agosto 2023)non si nascondono più. Il cantautore e il volto del Tg 1 non hanno ancora ufficializzato la loro relazione, ma le foto pubblicate da Diva e Donna non lasciano spazio ad alcun dubbio: è amore!sono stati paparazzati in barca a Maratea. Con loro anche la mamma dell’ex leader dei Lunapop. Stando a quanto riportato dal settimanale in edicola in questi giorni, la scintilla tra i duescattata circa un annetto fa. Lo scorso settembre laaveva ospitatoin un’edizione del telegiornale delle 20 per presentare il singolo Stella di mare. Dopo la diretta, sono stati immortalati in qualche scatto dove sono sembrati affiatati e sorridenti. Sembrerebbe che sia ...

Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini, le foto insieme il Resto del Carlino

Non si nascondono più Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti. Anzi. Il cantante ha deciso di presentare la sua compagna alla ...Iodonna is dedicated to delivering high-quality information to you every day, thanks to the efforts of many journalists, graphic designers, and technicians. To make our news accessible, we use targete ...