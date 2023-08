Certificati con due papà | Milano ci ripensa

(Di giovedì 3 agosto 2023) AGI - "Il Comune dipotrà finalmente riprendere la trascrizione di minori nati all'estero con dueanche se con la sola indicazione del genitore biologico". Lo ha annunciato il sindaco diGiuseppe Sala in un video sui social. "Questo passo avanti rispetto al quadro degli scorsi mesi - ha proseguito - è l'effetto della risposta a un quesito che avevamo posto al ministero dell'Interno a seguito dello stop di inizio anno ai riconoscimenti e alla trascrizioni egli atti di nascita dei bambini e delle bambine delle coppie omogenitoriali". Il Comune dichiedeva al governo di poter trascrivere in anagrafe gli atti di nascita dei bambini con due, con riferimento quanto meno al genitore biologico e questo per evitare che il minore si trovasse senza alcun atto che certificasse il ...

Attualmente, ci sono già oltre 20 titoliil marchio IRX che identifica l'esperienza migliorata in gaming garantita dal chip Pixelworks. In futuro, però, quest'elenco è destinato a ...Il Comune di Milano chiedeva al governo di poter trascrivere in anagrafe gli atti di nascita dei bambinidue papà,riferimento quanto meno al genitore biologico e questo per evitare che il ...: ioffrono i vantaggi della proprietà dell'oro fisico o di un altro ... In collaborazioneedutrading Il trading per vincere La strategia monetaria che non ti hanno mai ...

Richiesta di certificati con un click: nuova area tematica sul portale ... Ipsoa

Il sindaco Sala annuncia la ripresa della trascrizione di minori nati all'estero con due papà anche se con la sola indicazione del genitore biologico ...Prosegue la realizzazione degli impegni assunti dal gruppo mondiale del settore infrastrutturale sul fronte Esg ...