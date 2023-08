(Di giovedì 3 agosto 2023)e Ibc hanno ritenuto non praticabile la sottoscrizione del protocollo delanti - inflazione, "pur non mettendo in dubbio la validità delle motivazioni che portano il governo, ...

hanno ritenuto non praticabile la sottoscrizione del protocollo del Trimestre anti - inflazione, "pur non mettendo in dubbio la validità delle motivazioni che portano il governo, ...Ferretti è membro del comitato di presidenza e del consiglio direttivo di- ... Nel rinnovato consiglio direttivo disiedono esponenti di primo piano delle più importanti industrie ...hanno ritenuto non praticabile la sottoscrizione del protocollo del Trimestre anti - inflazione, "pur non mettendo in dubbio la validità delle motivazioni che portano il governo, ...

Centromarca-Ibc, 'il trimestre salva-spesa è impraticabile' Agenzia ANSA

Centromarca e Ibc hanno ritenuto non praticabile la sottoscrizione del protocollo del Trimestre anti-inflazione, "pur non mettendo in dubbio la validità delle motivazioni che portano il governo, attra ...