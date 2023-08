CdS – Roma-Santos | braccio di ferro per Marcos Leonardo Falcao | “Offerta bassa”

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 3 agosto 2023) 2023-08-03 23:09:24 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS: Lavuolema la trattativa con ilnon è certo facile. La società giallorossa ha messo sul piatto 10 milioni più 8 di bonus, un’che però sembra non bastare al club brasiliano. Il nodo che ha innescato ildirisiede nei bonus, non tutti facilmente raggiungibili, ma soprattutto nelle modalità di pagamento, questione su cui sta lavorando Pimenta. Lavorrebbe, in caso di accordo, pagare una prima parte a dicembre e il resto dei 10 milioni nel 2024 rateizzando quindi la somma.: “L’dellaè troppo” “Alle ...