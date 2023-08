Castel Gandolfo Sorpreso a vendere articoli contraffatti tenta la fuga Una volta raggiunto minaccia i militari con un cacciavite 57enne senegalese arrestato dai Carabinieri

(Di giovedì 3 agosto 2023) Cronache Cittadine ROMA – Nell’ambito dei controlli messi in atto daidella Compagnia di, finalizzati alla contrato del fenomeno L'articolo Cronache Cittadine.

Il governatore Rocca, dopo una cabina di regia, ha emanato le prescrizioni per otto comuni nell'area dei Castelli: Ciampino, Marino, Albano, Grottaferrata,, Ariccia, Lanuvio e ...Ed è sulla base di questo che la Regione Lazio ha deciso di emanare prescrizioni per invitare i cittadini di 8 comuni (Ciampino, Marino, Albano, Grottaferrata,, Ariccia, Lanuvio e ...Vendeva borse contraffatte sul lungolago di. Sorpreso dai carabinieri li ha minacciai con un cacciavite e li ha aggrediti. Succede ai Castelli Romani dove i carabinieri della compagnia diimpegnati in un servizio ...

Minaccia i carabinieri di Castel Gandolfo sul lungolago Albano: vendeva prodotti contraffatti CastelliNotizie.it

È in corso la conferenza stampa presso l'aula consiliare del Comune di Ciampino organizzata dalla sindaca Emanuela Colella. Sono Presenti anche i sindaci di Marino, Stefano Cecchi, ...CRONACA – Arrestato a Castel Gandolfo, per resistenza a pubblico ufficiale, un cittadino senegalese di 57anni, regolare sul territorio nazionale, già con precedenti, denunciato anche per ...