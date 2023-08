Caso dossieraggio | Paita Iv | ' ho sollevato tema in commissione Antimafia'

"Cento nomi coinvolti",su politici e vip: Crosetto fa esplodere ilIscritto nel registro degli indagati, il militare ha sostenuto la correttezza del suo operato. Ad aprile, ...... rispondendo a una domanda suldi politici e personaggi in vista. La discussione in corso in commissione atteneva a Killeropoli , ilsul quale indaga la procura di Perugia, su ...Ilnasce da una denuncia dell'attuale Ministro della Difesa, Guido Crosetto, e poggia sullo strumento delle SOS, le segnalazioni di operazioni sospette, delle quali si occupa l'Uif, Unità di ...

Dossieraggio su politici e vip, Crosetto fa esplodere il caso: c'è un indagato Il Tempo

La procura di Perugia ha aperto un'indagine su presunti accessi illeciti a informazioni che riguardano politici, giornalisti e imprenditori di primo piano da parte di un finanziere della Direzione naz ...La Procura di Perugia indaga su un possibile caso di dossieraggio nei confronti di politici e altri personaggi in vista, emerso dopo una denuncia di Guido Crosetto a seguito di un articolo del Domani ...