Carvico Ethiopia | sei anni di tessuti etici e sostenibili

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 3 agosto 2023)stabilimento dell’azienda bergamasca da oltre 60leader mondiale nella produzione diindemagliabili per swimwear, sportswear e outerwear, compie i primi 6di attività. L’impianto produttivo, nato nel 2017, è stato progettato con l’obiettivo di dare una spinta ancora più etica e sostenibile alla produzione di. Il sito, con sede a Kombolcha, oggi produce i quattro basici della collezione: Malaga, Morea, Rodi e Sumatra.con la stessa qualità di quelli prodotti in Italia ma con un valore aggiunto: iprodotti in Etiopia non solo rispettano tutti i rigidi standard di qualità dima sono ancora piùe ...