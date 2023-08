Carriera Alias – Pro Vita Famiglia | Valditara dia risposte concrete

(Di giovedì 3 agosto 2023) «Accogliamo con favore – dichiara in un comunicato Antonio Brandi, presidente di Pro– la presentazione di un’interrogazione parlamentare sullaindirizzata al Ministro, per chiarire la posizione del Governo e far sapere se c’è l’intenzione di intervenire con direttive nazionali contro la sua diffusione nelle scuole così come di altri progetti “educativi” connessi o comunque ispirati alla teoria gender come promesso nei programmi elettorali della maggioranza. «Ci aspettiamo dal Ministropuntuali e, perché laoltre ad essere illegale è anche pericolosa per la salute psicofisica dei giovani ed è urgente impedire ogni condizionamento verso i nostri ragazzi, che ...

... moderatore Niccolò Ruscelli, tra studenti della scuola secondaria di secondo grado e studenti universitari sul tema della '' e bagni neutri. La conclusione ha portato a che: Per tanti ..."Accogliamo con favore la presentazione di un'interrogazione parlamentare sullaindirizzata al ministro Valditara, per chiarire la posizione del governo e far sapere se c'è l'intenzione di intervenire con direttive nazionali contro la sua diffusione nelle scuole ..."Accogliamo con favore la presentazione di un'interrogazione parlamentare sullaindirizzata al ministro Valditara, per chiarire la posizione del governo e far sapere se c'è l'intenzione di intervenire con direttive nazionali contro la sua diffusione nelle scuole ...

Carriera Alias. Perché è così pericolosa e perché si è resa ... provitaefamiglia.it

Marracash è stato sempre molto riservato circa la sua vita privata, ma qualche piccola indiscrezione ci ha aiutato a fare luce anche su questo dettaglio della vita del rapper. Sappiamo per esempio che ...“Bene la presentazione di una mozione, in seno alla Consulta dei Giovani del Comune di Civitavecchia, per contrastare la Carriera Alias all’interno del mondo della scuola. Ringraziamo i consigli ...