Carrara non ci sta. L’ospedale monoblocco perde un altro reparto. Chemioterapia a Massa

(Di giovedì 3 agosto 2023) L'Asl: scelta per motivi di sicurezza dopo il sopralluogo dei pompieri. Ma per la realizzazione della palazzina ex novo servono 3 anni. La Regione assicura: 'I presidi in Toscana sono 45 e 45 ...

Dalla disapprovazione degli altri, ho capito che qualcosa cheandava'. L'88 sulla maglia, ..., a cavallo fra Toscana e Liguria, dove la vita si affronta sempre di petto, senza mai guardarsi ...L'Asl: scelta per motivi di sicurezza dopo il sopralluogo dei pompieri. Ma per la realizzazione della palazzina ex novo servono 3 anni. La Regione assicura: 'I presidi in Toscana sono 45 e 45 ...è ancora chiaro se balleranno insieme formando un tutt'uno o formeranno due coppie distinte. ... Wanda Nara, Antonio Caprarica, Bruno Barbieri, Damiano, Bobby Solo, Leo Gassmann, Francesca ...

Carrara non ci sta. L'ospedale monoblocco perde un altro reparto ... LA NAZIONE

Nel Perticata non c’è spazio e allora si passa al vicino Bonascola ... c’è da scommetterci che presto qualcuno penserà di aggiungere l’effige di San Gigi da Carrara. Se vuoi restare aggiornato sulle ...L’Asl: scelta per motivi di sicurezza dopo il sopralluogo dei pompieri. Ma per la realizzazione della palazzina ex novo servono 3 anni. La Regione assicura: "I presidi in Toscana sono 45 e 45 resteran ...