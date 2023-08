Come il padre, che nuotò eroicamente fra le isole del Pacifico per portare in salvo l'equipaggio, così sua figlia, attuale ambasciatrice degli Stati Uniti in Australia, ha ...In collaborazione con Fischoff National Chamber Music Competition ProgrammaSHAW Entr'acte ...Center for the Performing Arts, all'Alice Tully Hall con la violoncellista Natasha Brofsky ...Portare uno dei cognomi più noti, importanti e drammatici della storia moderna degli Stati Uniti non è di certo facile.ci è però riuscita al meglio, muovendosi nei decenni in un mare di lacrime, lotta politica e sofferenza. Il riferimento va ovviamente a quella che viene definita la " maledizione dei ...

Caroline Kennedy ripete traversata del padre JFK alle Salomone Agenzia ANSA

Kennedy, allora tenente della Marina degli Stati Uniti e futuro inquilino della Casa Bianca, portò a termine per soccorrere e salvare l'equipaggio del suo torpediniere distrutto da una nave da guerra ...Impresa alle Isole Salomone della figlia dell'ex presidente americano assassinato, dove Jfk salvò l'equipaggio del suo torpediniere ...