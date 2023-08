Caro spesa | italiani tagliano del 4 | 5% la quantità di cibi acquistata

Leggi su fmag

(Di giovedì 3 agosto 2023) La situazione economica mette a dura prova il bilancio delle famiglie italiane, costringendole a ridurre gli acquisti di prodotti alimentari. Nel corso del 2023, si è registrata una diminuzione del 4,5% nelledi cibo acquistate dagli, secondo i dati analizzati da Coldiretti, basati su fonti Istat relative al commercio al dettaglio nel primo semestre di quest’anno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La situazione si fa ancora più critica a causa degli aumenti di prezzi causati dall’inflazione. Nonostante i consumatori abbiano ridotto le loro spese in termini didi prodotti alimentari acquistati, sono stati costretti a spendere complessivamente il 7,3% in più a causa dei continui rincari. Coldiretti evidenzia che, in questo contesto di difficoltà economica, i consumatori hanno mostrato una ...