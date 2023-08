Caro prezzi | ecco la card con bonus di 380 euro per la spesa A chi spetta e come funziona

(Di giovedì 3 agosto 2023) Contro ilche svuota il carrello dellaarriva unaper aiutare circa un milione e 400 mila famiglie in difficoltà economica. Fornire un contributo per abbattere le spese legate alla crescita deidei beni alimentari, a partire da quelli del pane, della frutta e dal latte è l’obiettivo di undel valore di 382, da attivare entro il 30 settembre a cui sta lavorando...

Inflazione,benzina e. In vacanza sulle coste dell'anconetano c'è un minor numero di turisti e a risentirne sono anche le aziende agricole che fanno la vendita diretta dei loro prodotti. Che sarebbe ...Rischi per inflazione francese Così come accaduto con il gas, idell'energia inizialmente ... Dal Niger almutui Sarebbe una cattiva notizia per le famiglie italiane che hanno acceso mutui a ...... legata aidell'energia, del rallentamento della crescita economica della Germania e dell'... alle prese con l'inflazione e ilmutui. Per ora sta prevalendo un turismo di fine settimana. ...

Sardegna e caro prezzi: il dilemma di agosto TTG Italia

I prezzi di benzina e diesel dopo un periodo di relativa stabilità hanno ricominciato a salire nuovamente, negli ultimi giorni infatti, centesimo dopo centesim ...Verifiche della guardia di finanza in provincia. C’era anche chi applicava un prezzo diverso da quello indicato ...