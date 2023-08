Caro Briatore | ma pure lei considera diffamatorio essere indicati come clienti del Twiga?

(Di giovedì 3 agosto 2023) In un’intervista al Corriere giustifica la querela mossa da Boccia al Foglio: “Se hanno scritto il falso, fa bene”. Ma, anche se è falso, non è infamante: almeno lui dovrebbe pensarlo e dirlo

... locale e spiaggia di Forte dei Marmi che fa capo a Flavio. Recentemente i vertici di ... forse sarà capace di superare il record del 2019, anche se è tutto più. Dall'altra parte però gli ...... che ne possedeva quote insieme a Flavio. " La cosa che fa più ridere oggi sono gli attacchi di Matteo Renzi al governo sul- benzina: IV non è mai avara quando c'è da sprigionare ...... o con l'illuminante saggio sulla ricchezza di Flavio. Per questo il Breve racconto d'...diversi da quelli dello Stato e ha scoperto l'esistenza di una compagnia privata fondata da un...

Caro Briatore, ma pure lei considera diffamatorio essere indicati ... L'HuffPost

Perché sembra dar ragione a chi considera tutte le sue creazioni, dal Billionaire al Twiga (che significa 'giraffa' in swahili), sentine di dubbia fama ...L'estate 2023 è caratterizzata da un notevole aumento dei prezzi, influenzato dall'inflazione e dal rialzo delle bollette, coinvolgendo tutti i beni e i servizi, compresi i ...