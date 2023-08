Carenza taxi | Bittarelli | “Siamo disposti al dialogo con il governo ma le proposte devono essere ragionevoli”

Il presidente di Confcommercio Rimini Gianni Indino interviene sul tema delladeia Rimini, problema lamentato più volte anche nel corso di questa estate. "A Parigi sono in servizio 10ogni 1.000 abitanti, a Roma ce ne sono 3, a Rimini uno che, durante i ...Si muove l`Antitrust sul settore dei, in un`estate dove nelle più importanti città italiane è emerso il problema delladi vetture con l`avvento della stagione turistica. Per ora non è ...Non si placa nella Capitale la polemica sulla mancanza di. Da settimane ormai, complice l'inizio del periodo di ferie e l'arrivo in massa dei turisti, si parla della cronicadi auto bianche in punti nevralgici della città, stazioni e aeroporti ...

Carenza dei taxi. Indino (Confcommercio): riformare licenze ma anche calmierare prezzi News Rimini

Sui taxi è guerra fra le associazioni di categoria. Dopo i ripetuti attacchi del presidente provinciale di Confcomercio Rimini Gianni Indino, che lamenta pesantssime carenze del servizio, Confartigian ...C’è un problema che riguarda tutte le grandi città, tra l’altro interessate dalla forte ripresa delle attività economiche e commerciali, nonché del ...