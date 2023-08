Carburante | benzina e diesel in aumento in Italia | prezzo di oggi

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 3 agosto 2023) Verde self 1,92 euro, gasolio 1,78 Ancora rialzi questa mattina sui prezzi dei carburanti, anche se sui mercati petroliferi internazionali ieri è arrivato un segnale di ribasso, che potrebbe trasformarsi in un’inversione di tendenza. E’ quanto emerge dalla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, secondo cui inla media nazionale dei prezzi dellain ‘fai da te’ sale oltre 1,92 euro/litro, il gasolio sopra 1,78 euro/litro. Questa mattina Q8 ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati dellae di tre cent/litro quelli del gasolio. Per Tamoil registriamo rialzi di un cent/litro sullae quattro cent/litro sul gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla ...