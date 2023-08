(Di giovedì 3 agosto 2023) Care ragazze e cari ragazzi di “” e dei movimenti affini, se qualcuno vi chiama teppisti o vandali vi indignate. Sto con voi, avete ragione. È vero che voi bloccate e il traffico, bucate le ruote alle auto, gettate vernice e imbrattate monumenti storici più o meno importanti, ma siete convinti di farlo a fin di bene. Volete svegliarci dal torpore, volete che apriamo gli occhi e vediamo. Il vostro lo guidicate un atto civile. Serve anche a richiamare i potenti al loro doveri: agire rapidamente per rallentare la fine imminente della vita sulla terra e del pianeta, che voi giudicate ormai imminente. Una fine annunciata dal “cambiamento climatico” e causata dall’uomo che consuma combustibili fossili. E che volete che sia tutto questo a fronte di qualche piccolo disagio da voi arrecato, come il non permettere di andare a lavorare a causa ...

Cara Ultima Generazione, altro che ribelli: il “sistema” vi tiene in mano Nicola Porro

