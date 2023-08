Canottaggio | ai Mondiali under 19 brillano i toscani

Semifinale raggiunta dal quattro senza composto da Tommaso Laganà, Leonardo Sostegni (SC Limite) Giorgio Cecchini e Giovanni PaoliSi gareggia sul bacino di Parigi che sarà utilizzato per le regate dei giochi olimpici e paralimpici 2024Si avvicina per l'Italia delil Mondiale . Prima di aprire le danze nella più importante competizione continentale, gli azzurri si sono riuniti per l'ultima volta prima del Mondiale per mettere a punto gli ultimi ...

Parigi, Mondiali Under 19. Italremo avanti con 10 barche (C.Stampa) canottaggio.org

Sono stati svelati oggi i nomi degli atleti che sono stati scelti dal Direttore Tecnico Francesco Cattaneo per andare al raduno pre-mondiale che si terrà dal 4 al 26 agosto a Piediluco. Per questo rit ...Parigi, 2 agosto 2023 – Al via i campionati del mondo Under 19 di canottaggio a Parigi, sul bacino di Vaires-sur-Marne che il prossimo anno ospiterà le regate olimpiche e paralimpiche dei Giochi di Pa ...