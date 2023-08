(Di giovedì 3 agosto 2023) Solo per oggi è ancora inla, ottimo prodotto multifunzione adatto ad abitazioni e piccoli uffici Se hai bisogno di unacompatta e affidabile, non perdere l’opportunità di approfittare dell’speciale solo per oggi dasulla. Questo modello ti offre una soluzione conveniente e di alta qualità per le tue esigenze di stampa, copia e scansione. La sua compattezza la rende perfetta per ambienti domestici o piccoli uffici, mentre la sua tecnologia avanzata garantisce risultati nitidi e brillanti. Non lasciarti sfuggire questa occasione per portare a casa unaversatile e funzionale a un prezzo ...

Canon PIXMA MG2550S: ottima stampante in offerta da Unieuro tuttoteK

The Canon Pixma MG3620 Wireless All-in-One Color Inkjet Printer is another excellent photo printer, especially for photographers or families who need a printer on a budget. This affordable photo ...Canon’s Pixma G4270 MegaTank inkjet printer is an affordable all-in-one, including fax capability, that will keep printing for a long time. It’s built for a heavy workload, making it a good option for ...