Cane ferito lungo il viadotto | il sorvegliante ANAS lo soccorre e lo consegna all’ASL veterinaria

(Di giovedì 3 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPaolo Emilio Luisi,diCampania, impegnato nelle consuete attività d’ispezione delle arterie stradali, è intervenuto questa mattina perre un cagnolino, in corrispondenza del‘Fiumarelle’ della strada statale 90/dir “delle Puglie” ad Ariano Irpino, nell’avellinese. Dopo aver avvistato l’animale ed aver provveduto a regolamentare la viabilità per evitare che potesse essere investito, Luisi ha allertato immediatamente le Forze dell’Ordine sul territorio ed il Servizio Veterinario, che ha poi provveduto al recupero dell’animale. Grazie al tempestivo intervento, il, ha potuto ricevere d(presso la quale è tuttora in stallo) le cure delle quali ...

Cane ferito sulla Statale: salvato in extremis dal sorvegliante Anas Ottopagine

