Campionato italiano di velocità in salita Adami va a segno

Luciano Adami, nativo di Gallicano, ha vinto la prova deldi velocità in salita 'Moto d'Epoca' al Valico dello Spino. Atteso alle ultime due prove nazionali, il pilota del Motoclub Garfagnana è pronto a chiudere la stagione a ...Nel 2024 la corsa diventerà di livello internazionale ma esiste anche l'obiettivo di ospitare una tappa del Giro d'Italia oppure ilprofessionisti. Anche quest'anno la corsa si ...Anche in occasione delormai prossimo al via, i giocatori rossoblù porteranno sul petto ... capitale dello shippinge Mediterraneo, che rappresenta da sempre il principale porto ...

La Juve dopo gli Usa: vincente e con un super Weah, ma che delusione Alex Sandro e Iling La Gazzetta dello Sport

Giusto il tempo di rientrare da Fukuoka e di nuovo sul blocchetto di partenza. Thomas Ceccon, campione del mondo e primatista italiano dei 50 farfalla, vice campione mondiale… Leggi ...Ai Mondiali di Budapest 2023 di atletica leggera per la maratona ci sono in gara Daniele Meucci, Yohannes Chiappinelli, Eyob Faniel e Giovanna Epis unica donna.