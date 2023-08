Camera | Schlein | ' ho parlato con Fassino | io la penso diversamente'

(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago (Adnkronos) - "lo abbiamo sentito per chiarirgli che la sua non è una posizione che condividiamo, non è del Pd.lo ha detto a titolo personale, in dissenso alla linea del Gruppo e del voto espresso. Io lae siamo qui con tutto il partito per fare una grande battaglia per chi fa davvero fatica, chi ha salari di 4-5 euro". Lo ha detto Ellya Tg2Post.

Alla Camera abbiamo votato, come deputati Pd, la nostra mozione a sostegno dell'azione della segretaria Elly Schlein. Con 168 voti a favore e 127 contrari, la Camera ha approvato la sospensiva avanzata dalla maggioranza, rinviando il confronto sul salario minimo.

Salario minimo, la Camera approva la sospensiva. Schlein: battaglia in piazza Corriere della Sera

