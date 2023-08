Camera approva all’unanimità legge su oblio oncologico

(Di giovedì 3 agosto 2023) L'Aula dellahato all'unanimità, con 281 voti a favore, lasull'. La norma introduce "misure volte ad assicurare che alla guarigione clinica della persona corrisponda la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di eguaglianza rispetto al resto della popolazione, con particolare riferimento all'accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi, nonché alle procedure di adozione di minori". Il testo definisce il diritto all'come il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né essere oggetto di indagini sulla propria pregressa condizione patologica. Cosa prevede la norma In tema di accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi si prevede che ai ...

Oblio oncologico , un primo passo concreto verso la legge che pone fine alla discriminazione delle persone che sono state malate e sono guarite. Laha infatti approvato all'unanimità (con 281 voti a favore e nessun contrario), la proposta di legge sul diritto all'oblio oncologico , che introduce disposizioni per la prevenzione della ...

