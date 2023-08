(Di giovedì 3 agosto 2023) Allaal, l'indicatore sonoro che da sempre neldi Montecitorio risuona ininterrottamente ed insistentemente quando in Aula sono in corso votazioni per richiamare ...

Allaal cicalino, l'indicatore sonoro che da sempre nel Transatlantico di Montecitorio risuona ininterrottamente ed insistentemente quando in Aula sono in corso votazioni per richiamare nell'...Laardente sarà allestita presso la Casa di formazione delle Suore Missionarie della Risurrezione in via Pagno 115 a Saluzzo, luogo dove Madre Elvira ha vissuto gli ultimi anni della sua vita ...Laardente sarà allestita presso la Casa di Formazione delle Suore Missionarie della Risurrezione in via Pagno 115 a Saluzzo , luogo dove Madre Elvira ha vissuto gli ultimi anni della sua vita ...

Camera: addio al cicalino 'non stop' in Transatlantico Euronews Italiano

ROMA, 03 AGO - Alla Camera addio al cicalino, l'indicatore sonoro che da sempre nel Transatlantico di Montecitorio risuona ininterrottamente ed insistentemente quando in Aula sono in corso votazioni p ...Via libera della commissione Finanze della Camera alla delega fiscale. La commissione ha votato il mandato ai relatori, Alberto Gusmeroli e Fabrizio Sala, a riferire in Aula, dove il ...