(Di giovedì 3 agosto 2023) . Dal 3 agosto il tenente colonnello Giuseppe D’Urso, dopo tre anni, sarà trasferito a Roma quale Capo Ufficio Ordinamento, del I Reparto – Personale – del Comando Generale del Corpo. Al suo posto Roberto Sciarretta, proveniente dal Comando Generale, dove rivestiva da ultimo l’incarico di Capo Ufficio Personale I.S.A.F. nell’ambito del I Reparto. La cerimonia di avvicendamento si è svolta nella caserma di via Fabio Filzi 42, alla presenza del Comandante Provinciale di, generale Francesco Mazzotta, e di una rappresentanza del personale di ogni ordine e grado del Reparto milanese. Mazzotta, ringraziando D’Urso, ha evidenziato come, in questo triennio, ildidiabbia consolidato il proprio storico ruolo di unità operativa di eccellenza ...

aldell'esecutivo in Tunisia: il presidente Kais Saied, ha revocato la carica di primo ministro di Najla Bouden (prima donna premier nel paese dei gelsomini e in generale in un paese ...... Zhang Hailian, vice capo della China Manned Space Agency, in occasione di unaerospaziale ... La Ue ha colto in ritardo questodi paradigma restando ancorata al modello di cooperazione ...Ildi rotta Ora per la prima volta nella storia del Brasile, più di 60 milioni di persone ... Inoltre, arrivando alla vigilia di un prossimosulla tutela dell'Amazzonia che coinvolgerà ...

Cambio al vertice del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano Il Fatto Quotidiano

Due uomini provenienti da altri campi vengono messi alla guida del più importante settore della difesa cinese “La forza missilistica è centrale nel nostro deterrente strategico nazionale”. A dirlo è s ...Nel dettaglio, il cambio programmazione per Terra amara comincerà domenica 13 agosto: gli spettatori che alle 14:30 si collegheranno su Canale 5 per seguire la puntata speciale di due ore della soap, ...