Cambiamento climatico | la Lav | “Basta fuochi d’artificio | inquinano”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 3 agosto 2023) Bergamo. Che cos’hanno a che fare iartificiali con il? Gli esperti ambientali dell’Onu, dell’Agenzia Europea per l’ambiente (Eea) e dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc) denunciano da tempo come l’inquinamento atmosferico, oltre ad aver causato almeno 400.00 mila morti premature in Europa nel 2019, potenzi gli effetti del climate change sugli ambienti naturali, a partire da boschi, foreste, fiumi e laghi. Tra i componenti più pericolosi, secondo l’Ipcc, troviamo l’ozono troposferico e il black carbon (un componente del particolato ultrafine PM10 e Pm2,5), che hanno un potenziale impatto sul clima e sul riscaldamento globale a breve termine. Agenti climalteranti agiscono insieme agli ossidi di azoto, zolfo, ammoniaca e metalli, tutti elementi rilasciati dai...