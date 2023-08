Calendario Mondiali ciclismo su pista 2023 oggi | orari 3 agosto | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 agosto 2023) Si comincia! Idimultidisciplinari di scena a Glasgow prendono il via quest’; a dominare la scena quest’ci sarà la, con le prime gare che vedranno protagonista anche l’Italia. In mattinata sarà già il turno dell’inseguimento a squadre maschile: Filippo Ganna, Jonathan Milan, Simone Consonni e Francesco Lamon inizieranno il loro cammino per riprendersi quel titolo detenuto dalla Gran Bretagna. Vittoria Guazzini e Martina Alzini saranno le punte azzurre nell’inseguimento individuale femminile, mentre Matteo Bianchi, Daniele Napolitano e Mattia Predomo difenderanno i nostri colori nella velocità a squadre maschile. In serata i primi tre titolida assegnare: medaglie con inseguimento individuale femminile, team sprint femminile e lo scratch ...