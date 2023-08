Calenda e Renzi | divorzio tempestoso | Azione e Italia Viva si dividono in parlamento

... la posizione assunta sul Twiga, ma anche la questione diche bypassa Carfagna e va a parlare con De Luca, altro che elezione diretta del premier", aizzano il fuoco i renziani. "ha ...Politica interna: polemiche dopo le frasi di Fassino (Pd) sul suo stipendio e ancora divisioni tra, con Giachetti che propone la separazione dei gruppi in Aula. Sull' abolizione del ...Le continue virate a sinistra di Carlohanno fatto implodere il Terzo polo. Ormai è chiaro: Matteovuole stare al centro, sul modello di Renew Europe di Emmanuel Macron, mentre il leader di Azione non vuole rinunciare all'...

Terzo polo, ultimo atto: lo scontro tra Calenda e Renzi è irrefrenabile. Chiesta la separazione dei gruppi parlamentari Open

Lo strappo sembra essere questione di ore, al massimo di giorni. Tra Calenda e Renzi la convivenza è stata impossibile e ora arrivano anche le divergenze politiche ...Un po’ cronaca di una morte annunciata, un po’ divorzio all’italiana. Dopo quattro mesi di convivenza da separati in casa, i gruppi parlamentari in comune tra Azione e Italia ...