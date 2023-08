Caldoro | “Attività amministrativa regionale un fallimento”

... Roberto Spinelli (ex ambasciatore in Messico); Stefano(allora presidente della Regione ... presso il tribunale di Perugia, il processo a carico di coloro che hanno avuto un ruolo nell'...... Roberto Spinelli (ex ambasciatore in Messico); Stefano(allora presidente della Regione ... presso il tribunale di Perugia, il processo a carico di coloro che hanno avuto un ruolo nell'...

Galliano dà il la con la fisarmonica, Piovani il pezzo forte ilmattino.it