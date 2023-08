Caldo estremo | una minaccia anche per la salute dei feti

leggi anche Perché ilcambierà per sempre l'economia globale Perché la geopolitica allarma economia e finanza Un mondo che si arma, si frammenta, si divide in blocchi di amici contro ...Oltre 100 decessi sono dovuti a malattie legate al. Trenta gradi nei prossimi giorni, anche per effetto del riscaldamento globale. Non va meglio ad altre latitudini.Le piogge torrenziali di maggio e giugno, ildi luglio, gli incendi e la presenza di attacchi fungini hanno fatto de vigneti dell'isola un campo di battaglia per gli agricoltori, ma ...

Il pericolo del caldo estremo: si può morire di caldo Microbiologia Italia

L'esposizione a un calore eccessivo durante la gravidanza è collegata a una lunga serie di rischi, dai parti prematuri alla nascita di bambini sottopeso ...Le previsioni sono di un calo del 25-30% della produzione in alcune regioni. Pesano clima e parassiti. Situazione difficile in Sicilia.