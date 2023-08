Caldo | Bari codice giallo Meteo | in Italia è in arrivo il ciclone Circe

(Di giovedì 3 agosto 2023) Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute: Citta’ 02/08/2023 03/08/2023 04/08/2023 .ANCONA ..BOLOGNA .BOLZANO .BRESCIA .CAGLIARI .CAMPOBASSO .CATANIA .CIVITAVECCHIA .FIRENZE .FROSINONE .GENOVA .LATINA .MESSINA .MILANO .NAPOLI .PALERMO .PERUGIA .PESCARA .REGGIO CALABRIA .RIETI .ROMA .TORINO .TRIESTE .VENEZIA .VERONA .VITERBO * Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino calore pciv.php) ** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino calore comune torino.pdf/at ...

...ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE Economia & Lavoro, corso 'addetti salumeria e macelleria' da Dok e Famila: retribuito e con possibile assunzione Attualitàafricano, da venerdì 8 ...Estate, profumo di prossime vacanze,e giornate più lunghe: la voglia di evasione dalla routine, anche di coppia, registra picchi ...6. Genova 7. Firenze 8. Udine 9. Bologna 10. Torino 11. ...L'allerta massima per il(livello 3) resiste solo a Campobasso, bollino rosso da oggi a venerdì. Oggi il colore dominante è il giallo (allerta 1), bollino condiviso da Ancona,, Bologna, ...

Meteo Bari: oggi e domani sole e caldo, Sabato 5 temporali e schiarite iLMeteo.it

Sono 287 i metri che si percorrono come si fosse bendati se si invia un sms quando si è al volante di un mezzo che va a 120 km/h. Mentre ne sono 612 nel caso in cui si condivida una foto ...Previsioni meteo per il 3/08/2023, Bari. Giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso e caldo, temperatura minima di 23°C e massima di 36°C ...