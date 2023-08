Calderone sbugiarda la sinistra | Stiamo già aiutando i più fragili

Leggi su iltempo

(Di giovedì 3 agosto 2023) «Le iniziative del governorisultano chiare e definite sin da subito senza che si possa sostenere la sussistenza di nessuna situazione di incertezza odi abbandono dei nuclei familiari e delle persone che percepivano il reddito di cittadinanza». La ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elviradurante il question time di ieri alla Camera ha provato a chiarire i dubbi dell'opposizione sulla sospensione del reddito di cittadinanza. «Con riferimento alla sospensione del reddito di cittadinanza per chi ha già fruito di 7 mensilità e dei riflessi del nuovo impianto normativo, alcune regioni hanno evidenziato di aver già avviato una proficua collaborazione con le sedi territoriali dell'Inps. Per quanto riguarda i nuclei in condizione dità particolare i servizi sociali hanno già avviato la fase della valutazione presa in carico ...