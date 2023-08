Calciomercato | sfuma Danso per il Napoli | Lazio | Kamada atterra a Roma

(Di giovedì 3 agosto 2023) Rivivi con noi la diretta del, tutte le trattative di questo giovedì 3 agosto per quanto riguarda le squadre italiane ed estere Quarto giorno didella nuova settimana. La sessione entra forse nel suo mese più caldo e le squadre adesso non possono sbagliare le scelte. Direttagiovedì 3 agostoL'articolo proviene da Notizie.com.

16definitivamente un obiettivo di mercato per il Napoli: il difensore austriaco Kevin Danso ha rinnovato ufficialmente il proprio contratto sino al 30 giugno 2027. Ma se già la notizia non rende ...Napoli - Niente Napoli per Kevin Danso : il difensore ha infatti firmato il rinnovo contrattuale con il Lens chiudendo definitivamente la questione. Mercato Napoli,Danso che ...Napoli, Danso si allontana Secondo quanto riportato da Footmercato , Danso estenderà il suo contratto con il Lens per un altro anno, fino a giugno 2027. Tutto è completo e gli annunci ...

Calciomercato Milan – Sfuma un centrocampista Le ultime dalla Spagna Pianeta Milan

Il Lens ha annunciato il rinnovo di Kevin Danso. E fino a qui, la notizia si limita al calciomercato, con il Napoli che vede sfumare uno degli obiettivi principali per la difesa. A poche ...Rischia di complicarsi sempre di più la pista Kevin Danso per il Napoli. Il difensore del Lens è uno dei principali obiettivi degli azzurri per la sostituzione di Kim Min-Jae, ma il club francese non ...