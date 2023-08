Calciomercato Roma | Marcos Leonardo ad un passo | ultime news

(Di giovedì 3 agosto 2023) (Adnkronos) – Laaccelera per, ventenne attaccante brasiliano del Santos. La società giallorossa, secondo ledi, avrebbe presentato un’offerta complessiva superiore ai 18 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Il baby viene accostato dai media britannici ad alcuni club della Premier League, in particolare l’Aston Villa. Come riferisce Sky Sport, lain realtà pare aver tagliato fuori tutta la concorrenza: la fumata bianca nella trattativa sarebbe legata alla definizione delle modalità di pagamento. seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Commenta per primo In attesa di annunciare il colpo Marcos Leonardo, lasi diverte anche contro la Farense nell'ultima amichevole portoghese di quest'estate e si gode l'ottima prova del Gallo Belotti. La squadra di Mourinho ha chiuso la partita nel primo tempo. A ...Marcos Leonardo (LaPresse) -.itDa allora l'interesse non è mai scemato del tutto ed ... L'affare è avanzatissimo, Marcos Leonardo può arrivare allaper una cifra intorno ai 15/17 ...Laaccelera per Marcos Leonardo, ventenne attaccante brasiliano del Santos. La società giallorossa, secondo le ultime news di, avrebbe presentato un'offerta complessiva superiore ai 18 ...

Per Barbie anche il tramonto si tinge di rosa. Mancava solo il sottofondo musicale della hit-tormentone “I’m a Barbie girl” di Aqua, ma l’effetto Barbie world era un ...Prosegue la preparazione delle venti squadre di Serie A in vista della stagione che scatterà il 19 agosto: oggi ben otto formazioni sono scese in campo, andiamo a vedere nel dettaglio tutti i risultat ...