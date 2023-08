Calciomercato Roma | è fatta per Marcos Leonardo

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il mese di agosto procede spedito continuando a riservare delle novità, grazie all’incessante turbinio di prestiti, acquisti e rinnovi. A credere in tale mantra è anche ildella, quest’ultima ha intensificato il pressing sull’attaccante. La Magica ha deciso di puntare sul giovanissimo centravanti brasiliano, essendo certa di un significativo margine di miglioramento e avendo l’intenzione di blindare il proprio attacco. Infatti il gioiellino del Santos nella stagione 2022/2023 ha totalizzato ben 30 gettoni, 14 reti, 4 assist e 2.570’ all’interno dell’ambito rettangolo verde. Dunque come potrebbe essere utilizzato dalla Lupa nel prossimo campionato?, trattativa conclusa con? In pole position per dare nuova ...

Commenta per primo Lacontinua a lavorare per provare a regalare almeno l'attaccante brasiliano Marcos Leonardo a José Mourinho . La trattativa con il Santos si è però arenata suelle condizioni di pagamento dei ...Commenta per primo La Lazio ha presentato ieri al Torino una nuova offerta per Samuele Ricci : 20 milioni più 2 di bonus. Lo scrive oggi Repubblica , nella Cronaca di. Con questo rilancio Lotito si avvicina alle richieste di Cairo (25 milioni) e ora attende una risposta nei prossimi giorni. Se arrivasse un altro 'no' - con buona pace di Sarri che vorrebbe a ...Per la, infatti, sarebbe un attaccante in più, un investimento per il futuro che i giallorossi ... FOTOGALLERY Foto Sito Gremio %s Foto rimanentiJoao Pedro torna in Brasile: ...

Il Gruppo Sportivo G.S. Iglesias Calcio, che giocherà il prossimo torneo di Eccellenza, ha ingaggiato Lorenzo Isaia, classe 2002, centrocampista romano cresciuto nella Roma, dotato di grande tecnica e ...Il brasiliano torna in campo dopo oltre sei mesi, titolari Donnarumma e Verratti.ROMA (ITALPRESS) - Dopo diversi mesi lontano dai campi di gioco, ...