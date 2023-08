Calciomercato | Psg Dembélé lascia Barcellona e vola a Parigi

Commenta per primo Ousmane Dembélé è a un passo dal: come riferito da Sport , l'esterno offensivo del Barcellona è partito alla volta di Parigi.Commenta per primo Renato Sanches si avvicina sempre più alla Roma. Il centrocampista portoghese non è stato convocato dalper l'ultima sfida della tournée asiatica e che ha visto oggi la squadra di Luis Enrique affrontare lo Jeonbuk. L'affare si avvicina alla conclusione con la formula del prestito+riscatto.Simone Inzaghi (Lapresse) -.itPrimo fra tutti, un portiere (anzi, due). E poi almeno ... Gianluca Spinelli, preparatore dei portieri, dal. Uno dei migliori in circolazione nel suo ...

Con l’avvicinarsi dell’inizio del campionato anche il calciomercato entra nel vivo con affari sempre più vicini alla conclusione. A sorpresa a movimentare il mercato delle big in Serie A è… l’Atalanta ...Il Barcellona costretto a vendere i giocatori a causa del regolamento che obbliga i blaugrana a cedere i propri calciatori.