Calciomercato | Psg Dembélé lascia Barcellona e vola a Parigi

L'attaccante esterno francese è partito dall'aeroporto El Prat intorno alle 13:30 per arrivare nella città francese e completare l'iter che lo porterà a diventare un nuovo giocatore del. L'...Commenta per primo Ousmane Dembélé è a un passo dal: come riferito da Sport , l'esterno offensivo del Barcellona è partito alla volta di Parigi.Commenta per primo Renato Sanches si avvicina sempre più alla Roma. Il centrocampista portoghese non è stato convocato dalper l'ultima sfida della tournée asiatica e che ha visto oggi la squadra di Luis Enrique affrontare lo Jeonbuk. L'affare si avvicina alla conclusione con la formula del prestito+riscatto.

Calciomercato Roma - Sanches sarà giallorosso dopo la tournée del PSG. In panchina contro l'Inter Voce Giallo Rossa

Il club catalano incasserà i 50 milioni di euro della clausola rescissoria BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Dembélé vola a Parigi.Con l’avvicinarsi dell’inizio del campionato anche il calciomercato entra nel vivo con affari sempre più vicini alla conclusione. A sorpresa a movimentare il mercato delle big in Serie A è… l’Atalanta ...