Calciomercato Milan – Ag Okafor | “I rossoneri erano molto convinti”

... l'exè un nuovo giocatore della Real Sociedad. Mané raggiunge CR7 all'Al Nassr. Ecco i principali movimenti all'estero, NEWS E TRATTATIVE LIVE JOAO PEDRO da Fenerbahçe a Gremio ...I ragazzi di Allegri devono, per forza di cose, dominare la Serie A dopo anni in cui a vincere sono state Inter,e Napoli. Allegri (LaPresse) -. ItPer cambiare passo serve ...Commenta per primo La Reggiana neo - promossa in Serie B allenata da Nesta ha praticamente definito l'arrivo dall'Atalanta dell'attaccante Luca Vido (classe 1997 scuola), reduce da un prestito al Palermo. Il club emiliano cerca un'altra punta sul mercato: nel mirino Novakovich del Venezia in alternativa a Moncini del Benevento (cercato pure dallo Spezia), ...

Il Milan ha preso tre centrocampisti, l'ultimo in arrivo è Musah, ma ne può arrivare un quarto: trapelano tre nomi della lista del club.Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...