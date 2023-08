Calciomercato Juventus | Lukaku-Vlahovic | il punto sullo scambio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 3 agosto 2023) Unopronto a infiammare ildella. Due attaccanti sono entrati in questa vicenda che vede protagonista anche il Chelsea, ricchissima società che dopo aver passato un anno fortemente negativo (lo scorso) in Premier League, punta fortemente al rilancio nell’annata che piano piano si appresta a dare lo start ufficiale ai rispettivi tornei internazionali di calcio. Il nome di Romeluè stato tanto chiacchierato nelle settimane passate e non sempre in positivo: dopo aver dato la sua parola all‘Inter, il belga aveva flirtato con la Vecchia Signora rendendosi irreperibile con i nerazzurri. Beppe Marotta, stizzito dal comportamento del suo ex attaccante, non aveva accettato le scuse della punta che, a oggi, può tornare in Serie A solo attraverso i bianconeri. E proprio a questo si sta ...