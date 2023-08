Calciomercato Juve | Gvardiol al City libera Laporte | ultime notizie

Leggi su seriea24

(Di giovedì 3 agosto 2023) (Adnkronos) – Il Manchesteracquista Josko, 21enne difensore centrale del Lipsia, per 90 milioni di euro. La Bbc dà per concluso l’affare, precisando che i campioni d’Europa finiranno per pagare una cifra vicina ai 100 milioni di euro visto che al cartellino vanno aggiunti bonus che con ogni probabilità scatteranno.lascia il Lipsia dopo 2 anni in cui ha collezionato 87 presenze. Il difensore, cresciuto nella Dinamo Zagabria, è atteso in Inghilterra alla fine della settimana per le visite mediche. Nello schema difensivo di Pep Guardiola,si posizionerà sul centrosinistra e completerà il reparto che comprende già Ruben Dias, Manuel Akanji e Nathan Ake. L’arrivo del croato potrebbe portare alla cessione di Aymeric, che alcuni rumors hanno accostato in passato ...