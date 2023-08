Calciomercato Fiorentina | Castrovilli al Bournemouth per 12 milioni

(Di giovedì 3 agosto 2023) Vicina la cessione del centrocampista viola E’ vicino l’addio di Gaetanoalla. Il centrocampista viola giocherà in Premier League, al. Il giocatore, secondo le ultime news di, partirà domani per l’Inghilterra per le visite mediche e la firma del contratto fino al 2028 a trea stagione. Alla società del presidente Rocco Commisso andranno 12più uno di bonus. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

La Fiorentina continua a fare cassa sfruttando i ricchi club della Premier League. Dopo la cessione di Igor al Brighton, anche ...