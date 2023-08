Calciomercato Arabia Saudita | Gravina | “Fifa valuti intervento”

...tutti i suoi dubbi su un ritorno in Italia ed ora sembra sempre prendere più quota l'ipotesi... Franck Kessie (LaPresse) -.itE la situazione sembra ormai sempre più in fase di ...La Fifa deve pensare ad un intervento per 'arginare' lo strapotere economico dell'Saudita, che sta stravolgendo ilmondiale con investimenti fuori dalla portata di ogni lega. Il calcio saudita punta ad un ruolo di primissimo piano e all'organizzazione dei ...Ore calde per il futuro di Kessie, l'Saudita è una tentazione sempre più forte: infatti, secondo le ultime indiscrezioni, sono state già fissate le visite mediche di rito, propedeutiche alla ...

Calciomercato falsato, ecco come l'Arabia Saudita ci sta truffando Liberoquotidiano.it

La Fifa deve pensare ad un intervento per 'arginare' lo strapotere economico dell'Arabia Saudita, che sta stravolgendo il calciomercato mondiale con ...Le edizioni online dei quotidiani catalani evidenziano come la trattativa tra il Barcellona e il club saudita sia alle battute finali ...