Calcio | una Lazio imballata e nervosa incassa un 3-0 contro l’Aston Villa

(Di giovedì 3 agosto 2023) Brutta battuta d’arresto per ladi Maurizio Sarri. Al Bescot Stadium di Walsall i biancocelesti vengono sconfitti per 3-0 daldi Unai Emery, giocando una partita parecchio al di sotto delle proprie possibilità, magari ancora scottati dal caso Luis Alberto che non è partito con la squadra a causa di un bonus non pagato. Squadre che scelgono entrambe il 4-3-3, con Sarri che schiera una possibile formazione tipo con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile e Basic al posto di Luis Alberto, ancora piccato verso la società. Anche Emery sceglie una squadra vicina a quella titolare, con Ollie Watkins come riferimento centrale ed il colpaccio Moussa Diaby a destra. Il primo squillo è dei biancocelesti con una conclusione da fuori di Marusic stoppata dalla difesa, ma inizia poi il monologo deins. ...