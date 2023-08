Calcio | Ranieri | ' Cagliari ottimo collettivo | peccato infortuni'

(Di giovedì 3 agosto 2023) Unico neo del precampionato gli stop di Rog, Lapadula e Mancosu. Per il resto il tecnico del, Claudio, è molto soddisfatto della preparazione in vista dei primi impegni ufficiali ...

"Gli infortuni Non potevamo fare nulla - ha dettonella conferenza stampa di chiusura del ritiro del Cagliari in Valle D'Aosta - ci è dispiaciuto molto". Jankto in ripresa: "Lui è un ...Intervenuto in conferenza stampa a Chatillon, il tecnico del Cagliari Claudioha speso parole al miele per Gianluigi Buffon , che ha annunciato il ritiro: ' Gigi è un ragazzo delizioso. A livello calcistico non ho nulla da dire: non ha bisogno di presentazioni. Uomo di ...Nel primo tempoha schierato Oristanio accanto a Pavoletti. Poi spazio alla coppia Luvumbo - Shomurodov. Cagliari alla ricerca di rinforzi soprattutto nel reparto offensivo: l'ultimo nome ...

Gentilezza ed esempio, tifo per e non contro: tutti i perchè del premio a Ranieri DerbyDerbyDerby

Unico neo del precampionato gli stop di Rog, Lapadula e Mancosu. Per il resto il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri, è molto soddisfatto della preparazione in vista dei primi impegni ufficiali dell ...Unico neo del precampionato gli stop di Rog, Lapadula e Mancosu. Per il resto il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri, è molto soddisfatto della preparazione in vista dei primi impegni ufficiali dell ...