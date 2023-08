Calcio | il Tar riporta il Lecco in Serie B Bocciata la Reggina

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso del, che viene così riammesso inB a seguito del provvedimento del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni che aveva decretato l’estromissione, e respinto quello del Perugia e della, che però potrebbero ancora appellarsi al Consiglio di Stato, ultimo grado della giustizia amministrativa, fissato per il 29 agosto quando il campionato sarà già in pieno campionato. Ora il Tribunale amministrativo regionale avrà dieci giorni per pubblicare le motivazioni della sentenza. Leggi anche: Rigore contro in-Pordenone, il presidente infuriato invade il campo col bastone per protestare – Il video Massimo Ferrero perde il ricorso di urgenza al tribunale di Genova. La Sampdoria ora non è più sua, ma di Raddrizzani e ManfrediB già ...

