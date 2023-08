Calcio femminile | le azzurre scaricano il CT Bertolini | “Competitive in Champions League | perché non in Nazionale?”

(Di giovedì 3 agosto 2023) Dura presa di posizione delle atlete dellaitaliana didopo l’uscita di scena nella prima fase a gironi dei Mondiali 2023 a causa della sconfitta patita contro il Sudafrica, che ha battuto leper 3-2. A fine gara ai microfoni della Rai aveva parlato la CT della formazione del Bel Paese, Milena, il cui contratto è in scadenza, e le sue dichiarazioni non sono andate giù alle ragazze italiane. Il comunicato firmato dalle calciatrici della: “Noi ragazze ci abbiamo sempre messo la faccia senza mai tirarci indietro. Mai. Prendendoci le nostre responsabilità, sempre. Questa volta, però, ci teniamo ad esprimere anche il nostro punto di vista. Il rammarico è ancora molto fortela voglia di riscatto in questo nostro ...

Stadio da appena 2.500 posti e giocatori con altri lavori oltre il, la favola del club faroense Sullo stesso argomento: Il modo migliore per rispettare ilè riconoscere che ha ..." Noi ragazze ci abbiamo sempre messo la faccia senza mai tirarci indietro . Mai. Prendendoci le nostre responsabilità, sempre". Inizia così il comunicato scritta da tutte le calciatrici azzurre, all'...Tuttavia, in sport come il, in cui l'evento decisivo (il gol) è abbastanza raro, sono ... a differenza della competizione maschile, la fase a gironi della coppa del mondomostra valori ...

Nessuno vuole allenare l'Italia femminile dopo i Mondiali: pioggia di no per il posto di Bertolini Sport Fanpage

Blog Calciomercato.com: Un metodo comunemente utilizzato per valutare la competitività di un evento sportivo consiste nell'impiegare un parametro che catturi il livello di ...«Non abbiamo mai avuto paura, ma solo sentito poca fiducia», hanno scritto tra le altre cose in una nota pubblicata il giorno dopo l'eliminazione dai Mondiali ...